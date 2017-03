Gramoz Ruçi reagon ashpër ndaj LSI-së: S’ka shtyrje zgjedhjesh

Gramoz Gramoz Ruçi pjesëmarrës në një aktivitet për shpërndarjen e legalizimeve në Fier, ka folur mbi situatën politike në vend, zgjedhjet dhe kauzat e opozitës. Kreu i grupit parlamentar socialist, u shpreh “se kush kërkon shtyrje zgjedhjesh, në fakt kërkon një Shqipëri pa institucione dhe të destabilizuar”, duke iu përgjigjur në këtë mënyrë opozitës dhe LSI-së e cila nuk e ka përjashtuar mundësinë e shtyrjeve të zgjedhjeve.

Ruçi thotë se datën e zgjedhjeve e përcakton kushtetuta dhe nuk ka asnjë emergjencë kombëtare, sipas tij që të ketë shtyrje zgjedhjesh.

“Ne si forcë politike jemi të hapur që në 18 nuk ka maxhorancë dhe opozitë, por ka palë. Ajo nuk është dita jonë, por e juaja.

Çdo propozim që kanë palët e tjera, nëse ato i certifikojnë arbitrat, OSBE dhe ODIHR, ne i votojmë.

Do ketë apo nuk do ketë zgjedhje, e përcakton kushtetuta. Zgjedhjet shtyhen vetëm kur ka situatë lufte, thotë kushtetuta. Çdo alternativë tjetër që vë në diskutim datën 18 do të thotë një Shqipëri e destabilizuar dhe një Shqipëri në krizë institucionesh”,-deklaroi Ruçi.