U arrestua si pjestar i grupit të vrasësve me pagesë, Gjykata merr vendimin për Genis Mëhillaj

Ditën e sotme Gjykata e Krimeve të Rënda ka marrë vendimin për Gënis Mëhillaj, i arrestuar tre ditë më parë si pjesë e grupit të vrasësve me pagesë. Mësohet se gjykata ka marrë masën e sigurisë ‘’arrest me burg’’ për shtetasin. I akuzuar për veprat penale “Qëllime terroriste”, “Vrasje në rrethana cilësuese ndaj një punonjësi që kryen funksione publike”, “Mbajtje pa leje të armëve e municioneve luftarake” dhe “Mbajtje pa leje të lëndëve plasëse”, Mëhillajt është dënuar 10 vite me burg. Gjithashtu ai akuzohet si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që kryente vrasje me pagesë nëpërmjet lëndëve eksplozive.

Mëhillaj, kishte rolin e porositësit dhe bashkëpunonte për këtë me kushëririn e tij, Andon Mëhillaj, për kryerjen e vrasjeve.

Grupi kriminal i vrasësve me pagesë u zbulua në prill të vitit 2015, ndërsa ekzekutimin e porosive e kryente Julian Sinanaj, i arrestuar nga policia.

Genis Mëhillaj është dënuar me 10 vite burg, ndërsa prokuroria kërkoi burgim të përjetshëm.