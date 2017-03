Reagon vëllai i deputetit: E vërteta për lajmin e sëmundjes që bëri xhiron e medias

Deputeti i LSI-së Gjovalin Kadeli ka probleme me shëndetin por nuk është në gjendje kritike. Vëllai i tij Gjergj Kadeli, i cili thotë se shëndeti i tij është drejt përmirësimit.

Vëllai i deputetit hedh dyshime se disa ‘miq’ mund të kenë shpërndarë informacionin për gjendjen kritike të Gjovalinit për qëllime të tjera.

MESAZHI I GJERGJ KADELIT

Të dashur miq, të afërm dhe dashamirës të familjes tonë. Lidhur me lajmin që është publikuar në media dhe portale të ndryshme për shëndetin e vëllait tonë Gjovalinit dua t’ju informoj: Vërtet ai ka një problem me shëndetin e tij por jo në gjendje kritike ashtu siç është publikuar në media apo nga disa “miq” tanët që në rastin më të mirë dua të besoj se nuk kanë patur informacionin e duhur dhe asnjëherë nuk besoj që e kanë bërë për ndonjë qëllim tjetër! Dua të informoj të gjithë miqtë dhe dashamirësit tanë që gjendja e tij është në përmirësim. Dua të falënderoj nga zemra ata qindra mijëra të interesuar që më telefonatat apo mesazhet e tyre kanë qenë pranë Gjovalinit dhe familjes tonë gjatë kësaj kohe. Gjithashtu dua t’ju uroj shëndet të plotë Ju dhe familjeve tuaja. Dhe gjithashtu doja të thosha diçka në lidhje me disa komente në portale të ndryshme. Ne jemi koshient që në këtë jetë nuk mund t’ju pëlqejmë të gjithëve. Gjithsesi nuk dua të zgjatem më shumë për këtë pjese por unë dhe familja jonë kemi një urim edhe për ata “njerëz”. Urojmë nga zemra shëndet të plotë fëmijëve të tyre, dhe i sigurojmë që nga familja jonë, fëmijët e tyre nuk kanë për të lexuar kurrë komente të ngjashme me ata që po lexojnë fëmijët tonë.

Ju faleminderit.

Gjergji