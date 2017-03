Gjendje e jashtëzakonshme në Peru, reshjet shkaktojnë 62 viktima dhe 70.000 persona të pastrehë

Një gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në Peru, ku reshjet e dendura të shiut i kanë marrë jetën 62 personave, ndërkohë që 70.000 kanë mbetur të pastrehë.

Autoritet thanë se kanë rënë dhjetë herë më shumë reshje nga sa bien zakonisht në këtë periudhë të vitit.

Kryeministri Fernando Zavala tha se për të paktën gjysmën e Perusë është shapllur gjendja e emergjencës, në mënyrë që grupet e shpëtimit të përqendrohen kryesisht në zonat e goditura më rëndë, kryesisht në veri.

Në Huachipa, 25 km në lindje të Lima, banorët të dëshpëruar janë detyruar të ngrejnë tenda të improvizuara për tu strehuar pasi shtëpitë e tyre janë të pabanueshme.

Sipas autoriteteve, ngrohja e papritur e ujërave të Paqësorit në Peru, solli edhe reshjet më vdekjeprurëse në dekada, me rrëshqitje të tokës, daljen e lumenjve nga shtrati dhe përmbytjen e autostradave. Ky fenomen I ngrohjes së temperaturave ka të ngjarë të vazhdojë deri në muajin prill, tha një shkencëtar nga Peruja.

Pamjet që vijnë nga zonat e përmbytura ngjasojnë me skena apokaliptike, ndërsa në vend mbizotëron kaosi dhe pasiguria. Urat janë shembur, ndërsa dalja e lumenjve nga shtrati ka përmbytur fermat e bagëtive.

Problem për banorët e zonave të prekura nga përmbytjet është edhe furnizimi me ujë të pijshëm pasi tubacionet janë bllokuar ndërsa uji nuk mund të konsumohet. Kjo situatë ka shkaktuar edhe mungesë uji në supermarkete pasi banorët janë dyndur për të marr e dhe shishet e fundit të mbetura. Gjendja është shumë e ëvshtirë pasi pjesa më e madhe e njerëzve të prekur nga moti ekstrem janë të varfër.