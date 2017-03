Gazetari paralajmëron Klement Balilin: Fol, se po të çuan te 7 penxheret …!

Gazetari Artan Hoxha i ka bërë thirrje Klement Balilit të flasë e të tregojë gjithçka di. Me ironi, Hoxha i kërkon Balilit të mos i zhgënjejë shqiptarët.

Më tej, ai e paralajmëron të flasë para se ta çojnë te 7 penxheret, aty ku sipas tij, kujdesen mirë që jo vetëm të mos flasë, por edhe t’i fshijnë serverin e Santa Quaranta.

Ja reagimi:

Me 7 shkurt 2017 kam bere kete status: “Keli, mos na zhgenje. Nese ke per te folur, fol sa je i lire, se po te kapen, do ti hedhin celsat ne det. Edhe avokat Terrasini nuk te ben derman….”

Ne fakt dje foli nipi i Kelit, Rigelsi dhe loja u hap. Por une i mbetem sugjerimit te 7 shkurtit, Keli mos na zhgenje.

Fol nese ke ndermend te flasesh, para se te te cojne te 7 penxheret. Jo per gje po ti e di mire kush i administron 7 penxheret, dhe aty do “kujdesen” ne menyre te vecante qe jo vetem te mos flasesh, por te fshish edhe serverin e Santa Quaranta-s edhe kujtesen.

Nese flet i ben nje sherbim dhe ketij populli, te marre vesh ca te verteta nga ato me shkuma party dhe ca “te verteta” qe ATA “te vertetet” na i kane treguar seprapi…