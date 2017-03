I riu niset me furgon për në Tiranë, por s’do ta besoni cfarë i ndodh gjatë rrugës

Një djalë nga veriu na ka dërguar rrëfimin e tij gjatë udhëtimit nga fshati i lindjes deri në Tiranë.

“Jam një djalë nga veriu dhe jetoj në fshat. Sot u ngrita në mëngjes dhe u nisa për Tirane. Fillimisht nga fshati në qytet dhe pastaj hipa ne furgon për Tiranë. Ishte një çikë freskët dhe pata veshur një triko, por në furgonin që hipa ishte një djalë në vendin e parë të shoferit dhe mbas atyre ishte një çift rreth 40 vjeç. Kishin 3 fëmijë të bukur si ëngjëj. Duke udhëtuar dy gocat i zë gjumi dhe njëra e kishte kokën nga xhami. Aty ndodhej një llamarinë, por kthesat e Shkopetit kush nuk i di duhet ta kuptojë se me qenë zgjuar dhe e çan kokën tu u përplas… Mua mu thye zemra kur fëmija dukej i këputur për gjumë e koka i shkonte si top.

Unë hoqa trikon, ja vendosa nga mbrapa te koka që mos të vritej, por i ati gocës nuk e pa këtë gjë dhe uë isha në kanatjere. Ftohtë ishte dhe ky fanatiku i erdhi keq se kishte gruan dhe un isha në kanatjere. Ai tha: “o shofer a po hyjmë në dimër apo në verë. Mu kthye mua: “O çun a ke vape? Unë mendova t’i them që hoqa dhe vura te koka e gocës trikon që mos vritej, thashë me vete ku di unë çfarë truri ka dhe ja heq trikon gocës. I thashë: “O byrazer kam pirë shumë konjak dhe kam vapë. Unë s’kisha pirë as kafe por këtë gjë e vuri re xhaja që kishim krahas dhe i tha o zotëri vazhdo para ç’të duhet ty çfarë veshin njerëzit dhe çfarë heqin… Unë s’fola fare. Ikëm në Tiranë dhe zbritem. Aty i thashë: “O zotëri ja triko që hoqa për këtë arsye… Nuk foli fare dhe iken… Unë dua t’i them atij: “O idiot, kujtesu për fëmijët pasi ti duhet të rrije te xhami të mbaje fëmijët… Kështuqë para se të nisni fëmijë motra dhe vellezer, mendouni mirë se fëmija në çdo sekondë do përkushtim. Ka ikur koha që babai e kishte për ofendim me mbajt fëmijët në prehër si ky idioti. L.C.”/JOQ