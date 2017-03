Fotot e dy personave që i vunë 10 mijë euro gjobë biznesmenit në Tiranë

Pendohen para gjykates dy të rinjtë që i vendosen gjobë një biznesmeni në Tirane. Altin Vasili dhe Durim Dervishi kërkuan falje para gjykatës, e cila megjithate caktoi masen e sigurise “arrest me burg”.

Gjykata e Krimeve të Rënda i caktoi masën e sigurisë “arrest me burg” dy të dyshuarve të arrestuar për “gjobëvënie” në bashkëpunim.

Para gjykatës, të rinjtë Altin Vasili dhe Durim Dervishi shprehen pendesë për veprimin e tyre, duke kërkuar nga gjykata caktimin e një mase më të butë sigurie.

Ata i thanë gjykatës, se nuk kishin për qëllim të krijonin shqetësime për të dëmtuarin apo ta vrisnin me të vërtetë, por me anë të mesazheve të fitonin pak para. Të rinjtë Dervishi dhe Vasili i thanë gjykatës se janë penduar për mesazhet që i kanë bërë të dëmtuarit, duke kërkuar falje. Më pas, para gjykatës folën avokatët mbrojtës, të cilët kërkuan caktimin e një mase më të butë sigurie.

Kërkesë kjo që u kundërshtua nga prokurori çështjes, i cili renditi në mënyrë kronologjike mesazhet kërcënuese të dërguar nga dy të rinjtë. Sipas akuzës, dy të rinjtë, Altin Vasili dhe Durim Dervishi kishin njohje me të dëmtuarin, pasi blinin material për kompaninë e pastrimit ku dy të rinjtë punonin. Të dyshuarit, dy javë më parë kishin blerë një kartë telefoni në tregun e zi dhe me anë të mesazheve i kanë kërkuar biznesmenit të paguajë një shumë prej 10 mijë eurove. Në mesazhet kërcënuese ata janë prezantuar si Elton Shullazi dhe nëse i dëmtuari nuk do paguajë paratë ata do e vrisnin. I dëmtuari i ka kallëzuar dhe nga verifikimi i aparatit celular, nga i nisnin mesazhet është identifikuar babai i njërit prej të dyshuarve. Pas shoqërimit, të rinjtë kanë pranuar se i kanë nisur ata mesazhet, ç’ka dhe policia i prangosi për akuzën e “gjobëvënies” në bashkëpunim.