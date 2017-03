Fotoja e cila duket e bukur në pamje të parë, por mbart një ngjarje të tmerrshme (Foto)

Një foto e postuar nga një vajzë, e cila pretendon se ka dalur me nënën e saj, ka një histori tronditëse, të cilën 18-vjecarja nuk është në dijeni.

Vajza, që ka jetuar nën emrin e Alexis Manigo në Ëalterboro, Karolina e Jugut, e ka mësuar para një viti e gjysmë që ishte rrëmbyer në një spital në Florida dhe është regjistruar si e zhdukur në spital. Emri i saj i vërtetë është Kamiyah Mobley. Qendra Kombëtare për Fëmijët e Humbur dhe të Shfrytëzimit ka marrë një informatë anonime pasi Mobley verën e kaluar i kishte thënë një miku në Ëalterboro që kishte zbuluar dokumentet e gjykatës. Qendra ka njoftuar autoritetet. Mobley ishte tetë orëshe, kur një grua e veshur si një infermiere e mori nga nëna e saj dhe u zhduk. Rrëmbimi shkaktoi një kërkim masiv, por kurrë nuk mundën ta gjenin vajzën.

Pasi qendra i dha pistat policisë së Jacksonville, Florida, ata morëm një mostër të ADN­së nga Mobley. Testi konfirmoi identitetin e saj, dhe Gloria Ëilliams, 51­vjeçarja, e cili ishte paraqitur si e ëma, u arrestua me akuzën e rrëmbimit. Më 10 janar, dedektivët shkuan në Ëalterboro në Florida dhe morën një çertifikatë lindjeje dhe kopje të kartës së sigurimeve shoqërore, ku Mobley studionte dhe ka gjetur se ata ishin të dy ishin të rreme, sipas dosjes juridike. Numri i kartës së sigurimeve shoqërore i përkiste një njeriu nga Virginia i cili vdiq në vitin 1983.

“Alexis ishte një vajzë dhe varej nga Gloria Williams për çështje të tilla si dokumente ekzistuese,” tha avokati i Mobley­së, Justin Bamberg. ” Fëmijët nuk kujdesen për këto gjëra, kartën e sigurimeve shoqërore ose ndonjë lloj tjetër të certifikatës së lindjes.”

Dëshmia gjithashtu thotë se Williams pranoi se kishte rrëmbyer Mobley në një spital në Jacksonville, Florida, dhe ishte rritur në Karolinën e Jugut. Williams është arrestuar në Jacksonville dhe do të përballet me akuzat për rrëmbim dhe ndërhyrjes me kujdestarinë e fëmijës.