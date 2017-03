Këngëtarja e njohur shqiptare ka ndryshuar tërësisht “look”.

Jemi mësuar ta shohim Fifin me flokët e gjatë me një stil ndryshe, pastaj me baluke dhe ngjyrë të zeza. Mirëpo, këtë herë, këngëtarja e “XING me Ermalin’ ka ndryshuar sërish ngjyrën dhe modelin e flokëve.

Këtë herë ajo i ka bërë ngjyrë gri.