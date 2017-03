Zbulohet risia e fundit, aplikacioni i ri në Facebook

Facebook pasi fitoi miliona përdorues duke e testuar këtë risi në vende si Poloni dhe Australi, Messenger Day është duke u lëshuar për të gjithë në krye të aplikacionit për biseda – si për iOS ashtu edhe për Android.

Së bashku me statusin në WhatsApp, storjet në Instagram dhe storjet në Facebook, Messenger Day do të konkurrojë direkt me Snapchat.

Për të bërë storje në Messenger, thjeshtë klikoni butonin e madh të shkrepjes në fund dhe “Add To Your Day” në krye për ta shpërndarë storjen me miqtë tuaj në Facebook.