Ermali nxjerr ‘’të palarat’’ e tij, flet për intervistën e dështuar me Blushin

I ftuari i ditës në studion e Rudina Magjistarit ka qenë drejtuesi i emisionit ‘Xing’ Ermal Mamamqi. E pyetur nga Rudina për intervistën më të vështirë të realizuar, ai është përgjigjur se ka qenë ajo me deputetin Ben Blushi.

“Nuk po e them në kuptimin se Blushi nuk ka humor, por më ka bërë të djersij gjatë intervistës, sepse çfarëdo të thoja unë, nuk qeshte.”

Por në fund, ia rrëmbeu me shumë mund një buzëqeshje edhe ish-deputetit të Partisë Socialiste. Madje mori për këtë edhe një falenderim nga bashkëshortja e tij.

“Eva më çoi mesazh ku më shkruante: “Faleminderit që e bëre tim shoq të qeshë”, tregoi Ermali.