“Eni do pyesë ça i do by****”, ish-drejtori i TV zbulon bisedën me Edi Ramën

Intervista e ditës së djeshme e Kryeministrit Edi Rama dhënë për gazetaren Eni Vasili, në emisionin e saj “Studio e Hapur” u komentua jo pak në media, lidhur me deklaratat, batutat por edhe replikat mes tyre.

Si gjithnjë në formatin që i pëlqen më së shumti Kryeministrit, me replika me gazetarin dhe ku ky i fundit gjithnjë është gabim sipas retorikës së shefit të qeverisë, edhe intervsita e djeshme pati momente të tilla.

Megjithatë, ish-Drejtori i News24, Kasem Hysenbelli ka treguar një moment tjetër të Kryeministrit Rama para intervistës që ai dha me gazetaren Eni Vasili.

Bëhet fjalë për intervistën e 13 Janarit të vitit të kaluar, ku sipas Hysenbellit, Rama kishte ardhur me vonesë në emision dhe ishte duke ngrënë një mandarinë./Express/

Postimi i plotë i Kasem Hysenbellit

Ne fakt duke pare kete video me Eni Vasilin mu kujtua episodi ate nate ,pasi isha prezent:

Erdhi ne televizion pak me vonese. Une po e prisja jashte ne oborr. Kur zbriti nga makina ju drejtova:

-Mireseerdhe shoku Edvin.

-Mirese te gjeta shoku Kasem

Jemi me vonese, skemi kohe te ngjitemi ne zyre dhe grimin do e bejme ne studio-i thash une.

-Okay -tha -po do Pak mandarine?Kish nje mandarine te qruar ne dore dhe po hante prej saj.

-Jo flm- i thash-por vazhdojme direkt ne studio.

Po i bie shume shkurt se ka shume episode.Shkuam direkt ne studio dhe u ul ne vendin qe ulen te ftuarit. Nxori disa letra mbi tavoline dhe po i hapte ti kish para syve.

-Mos e ofendo Enin si heren e pare -i thash Rames.

-Jo -tha-por Eni duhet te me ndjek mua dhe mos e humb fillin e mendimeve te mia,ti mbahet e qendroje pyetjes.

Ajo do te ofendoj-i thash-ne rast se ti e ofendon.

-Kasem-me tha-te lutem mos me bej presion -dhe dridhej i teri i hallakatur.

-Okay -thash-Eni do te pyes cfare i do bytha dhe do pergjigjesh si te dojë trapi.

-Ok Kasem-tha

Kjo ishte biseda qe beme dhe ne fund Enit i puthi doren…