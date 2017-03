Ekspertët sugjerojnë, këto janë pozicionet më të ‘’çmendura’’ të seksit

Ekspertët e seksit sugjerojnë disa pozicione që do plotësojnë marrëdhënien tuaj seksuale. Nga një studim, qindar burra dhe gra u pyetën dhe ata dhanë mendimet e tyre. U zgjodhën 10 pozicionet më të mira:

Pozicioni “gërshërë”

Ju lëvizni të dy dhe prekni njëri-tjetrin në pikat e duhura, duke krijuar shumë djersë mes këmbëve tuaja. Kjo e lejon mashkullin të penetrojë më thellë duke e bërë më të kënaqshme kështu edhe për femrën.

Pozicioni T

Ju veproni sa më fort të mundeni mbrapa saj ndërkohë që ajo qëndron në kënd 90 gradë. Është shumë mirë për femrën, ndërsa mashkulli është gjithë kohës nën kontroll pa qenë nevoja të ulet.

Pozicion “gaforre”

Ky është një pozicion perfekt për në karrige. Lëreni vajzën të kalërojë mbi ju, por qëndroni ngjitur gjoks më gjoks, për të pasur një eksperiencë akoma më ndjellëse.

Pozicioni “lugë

Nëse seksi është gjëja e parë që bëni në mëngjes apo atëherë kur ndiheni përtacë, pozicioni “lugë” është një nga pozicionet më të mira. Ajo qëndron e futur tek ju, dhe ju e mbështillni atë duke i qëndruar mbrapa.

69

Ky është një pozicion që i ndez të dyja palët. Nëse vendosni të rrini sipër njëri-tjetrit apo anash, kjo është një mënyrë e mirë për të arritur orgazmë të dy.

Kyçet e këmbëve mbi shpatulla

Pozicioni misionar rrit nivelin e tij nëse kryhet në këtë mënyrë. Kur femra ngre këmbët sipër shpatullave të mashkullit, ky i fundit mund të ushtrojë më shumë presion, ndërsa femra ndjehet e lidhur.

Femra mbi mashkullin e kthyer me kurriz nga ai

Ky është pozicioni kur femra kalëron mbi ju, por është e kthyer me kurriz. Është një penetrim i mirë për të dy palët, dhe mashkulli mund të kënaqet duke parë të pasmet e femrës.

MISIONAR

Ky është pozicioni më i përdorshëm për shumicën e çifteve, sidomos pasi kanë fjetur për një periudhë të gjatë kohore së bashku. Duke e përmirësuar artin e stilit misionar, orgazma mund të arrihet më lehtë.

Stil qeni

Konsiderohet stil “i pisët”, mund të bëhet në mënyra të ndryshme dhe ka penetrim të mirë. Është një nga format më të vjetra të seksit dhe një nga mënyrat më të lehta për ta bërë.

Vajza sipër

Ky është një nga pozicionet më të mira të votuara nga meshkujt dhe femrat. Për mashkullin ka pamje të mirë, ndërsa ajo përjeton penetrimin më të thellë, dhe e gjitha kjo duke mbajtur kontakt me sy me njëri-tjetrin, që e bën marrëdhënien edhe më të fortë e ndezëse.