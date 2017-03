Eksperimenti që ka shokuar të gjithë. Ja çfarë ndodh me ujin në hapësirë (Video)

Një eksperiment që ka shokuar të gjithë është sjellë nga astronauti Chris Hadfield. Ky i fundit ka kaluar një kohë të gjatë të jetës së tij në hapësirë dhe i ka kushtuar vëmendje të veçantë jetesës në një mjedise me 0 gravitet.

Së fundmi ai ka postuar një video ku shpjegon se çfarë ndodh më ujin nëse lihet i lirë në hapësirë, transmeton arbresh.info.

Ai shtrydh një peshqir me ujë dhe uji as nuk bie në tokë e as nuk ngjitet lartë por vetëm ngjitet pas sipërfaqes së materialit.

Shihni videon më poshtë për më shumë pamje dhe shpjegime.