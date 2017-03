E vërteta e djalit seksi me tatuazhe që hyri mbrëmë në Big Brother, para disa muajsh ai…

Ai është Damiano Agalliu dhe është një nga konkurentët më simpatike të këtij Big Brother-i. Damiano jeton në Suedi dhe ra në syrin e të gjithëve për shkak të tatuazheve të veçanta në pjesë të ndryshme të trupit.

Por kush është Damiano Agalliu?

Damiano është një i ri shqiptar që jeton në Suedi, por shumë atdhetar dhe gjithmonë mendje e zemër kah Shqipërisë. Megjithëse ai jeton prej vitesh jashtë është shumë i lidhur me vendin e tij. Para disa muajsh Damiano shkroi pranë JOQ për të treguar jetën e tij të vështirë që ka pasur në Tiranë, e cila ishte edhe arsyeja kryesore që e bëri të emigronte.

Ky është mesazhi i Damianit pranë JOQ:

Më thoni pak pse unë ika nga Shqipëria në Suedi kur isha fëmijë, sepse në vitin e parë në gjimnaz, unë isha me një mesatare 9.7 dhe nuk kisha as lekë as miq që të vazhdoja shkollën. Ëndrra e prindit tim që unë të bëhesha mjek u shua. Pse ika unë? Për një të ardhme më të mirë. Ka njerëz që thonë “të punojë siç bëjnë të gjithë në Shqipëri”. Po mirë e gjen një punë, ku paga mesatare është 200 mijë lekë. Çfarë blen me 200 mijë lekë, si e shtyn muajin?”

Gjithashtu Damiano ka dërguar edhe video, të cilat tregojnë momente të jetës së tij në Suedi. Ndërsa kur ishte më i vogël, kërkonte të përshëndeste të gjithë me miqtë e tij suedezë (video 1), vetëm 3 muaj më vonë kërkoi të jepte këtë mesazh për të gjithë shqiptarët (video 2).