E rëndë, burri dhunon gruan, xhaxhai tenton t’i ndajë por përfundon në spital

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur një ditë më parë në Krujë, ku si pasojë e dhunës në familje ka mbetur i plagosur një person. Mësohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orën 14:00 ku një 49-vjeçar në gjendje të dehur ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj gruas së tij, shtetases me iniciale M.S. 38 vjeçe. Ndërkohë që më pas për të ndaluar zënkën është futur xhaxhi i 49-vjeçarit, i cili u godit me thikë. Për pasojë, i dëmtuari ndodhet në Spitalin Ushtarak Tiranë jashtë rrezikut për jetën.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë për veprime të mëtejshme për veprat penale ”Dhunë në familje” dhe “Vrasja me dashje”.