E fundit/ Trump i shkruan Ramës një letër

Trump i shkruan një letër kryeministrit Rama. Disa minuta më parë, Rama ka postuar në Facebook letrën e shkruar nga presidenti i SHBA-ve, Trump. Ky i fundit në letër falënderon shefin e qeverisë shqiptare për urimin ndërsa thekson se SHBA dhe Shqipëria do të vijojnë të mbeten partnerë.

Po ashtu në letrën e tij, Presidenti amerikan shpreh bindjen se falë bashkëpunimit dypalësh, do të mund të kapërcehen sfidat në rajon por jo vetëm që përfshijnë të dyja vendet.

LETRA E PLOTË

“I dashur Kryeministër,

Unë e mirëpres ngrohtësisht mesazhin tuaj të urimit për betimin tim si President i Shteteve të Bashkuara dhe e vlerësoj lart mendimin, mbështetjen e inkurajimin tuaj.

Ne kemi përpara sfida të cilat jam i bindur se do t’i kapërcejmë, mbi themelet e përbashkëta dhe në partneritet me njëri-tjetrin. Ne po ashtu kemi mundësira të jashtëzakonshme për përparimin e qëllimeve që ndajmë, për promovimin e stabilitetit global e për arritjen e paqes e të prosperitetit.

Sinqerisht i Juaji,

Donald J.Trump”