Ditën e sotme, Emiljano Shullazi është dërguar në spital. Sipas të dhënave të para, Shullazi do të kryejë një ndërhyrje kirurgjikale. Ndërkohë që mësohet se policia ka marrë masa të forta për ruajtjen e sigurisë së tij në spital. E ndërsa, kujtojmë që sot ai duhej që të përballej me Ylvi Beqajn, biznesmenin e penduar të prokurorisë, por sërish kjo seancë duket se nuk do të zhvillohet.