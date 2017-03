Pacientja mbeti shtatëzënë pas shumë tentativash. E pabesueshme ajo që i dërgon doktoreshës

Një grua e dëshpëruar pasi nuk po mbetej shtatëzënë, pas shumë tentativash ia doli. Pacientja me inicialet N.N. mbeti shtatzënë pas konsultave dhe kontrolleve me një doktoreshë të specializuar në Gjermani.

E, Dr Drita ishte e para që u informua me shtatzëninë e pacientes në fjalë, pasi pranoi një fotografi të testit të shtatzënisë.

“Sa është emocionuese kur pacientët pas shumë përpjekjeve e mundimeve të dërgojnë fotografi dhe lajme të tilla”, thotë Dr Drita.

Mesazhi i nënës ishte si vijon: “Po më duket se kom mbet shtatzënë. Allahu të dhashtë çdo të mirë në jetën tënde”.