Rrëfimi/ Bëra seks me të dashurin e motrës pasi ai më detyroi, ndërsa tani…

Një rrëfim mjaft i rëndë vjen tek psikologia e The Sun, Deidre. Bëhet fjalë për një vajzë, e cila rrëfen se ka kryer marrëdhënie seksuale me të dashurin e motrës, por cili është problem saj?

Ajo shkruan:

Bëra seks me të dashurin e motrës. Unë nuk doja, por ai nuk pranonte ‘jo’ për përgjigje. Në të vërtetë atë natë isha e dehur, e lodhur, dhe pendohem shumë. Ai po sillet natyrshëm, duke mos interesuar.

Tani ndihem shumë keq për këtë gjë, si ti dal para motrës simë? Cmendem nga ideja se ajo apo dikush nga familja e merr vesh, pasi do të mendojnë se unë e bëra sepse doja.

Kjo ngjarje e tmerrshme ndodhi pasi motra nga babi kishte fituar një lotari. Nuk ishte një shumë e madhe, por ne e festuam duke gjetur një justifiki për t’u argëtuar pak. Të gjithë ishin aty, kishte shumë pë të ngrënë dhe për të pirë, plus muzika dhe kërcimi.

Unë jam 21-vjec dhe jam single. Motra ime është 24 ndërsa i dashuri i saj 29-vjec.

Ata patën një debat, dhe ajo iku në shtëpi. Unë bashkë me të dashurin e saj vendosëm t’a ndiqnim për një orë. Më pas ai më sugjeroi që unë të qëndroja në një dhomë të ndarë. Mu duk ide e mirë pasi shkoi vonë për t’u kthyer në shtëpi. Në fillim dukej shumë i sjellshëm, por pasi unë hoqa fustanin dhe u shtriva në shtrat, ai erdhi dhe tentoi të më puthte duke më thënë se ai e dinte se cfarë unë doja.

I thoja vazhdimisht që të largohej, por ai insistoi aq shumë saqë unë u dorëzova. Nuk po mundesha më, pasi isha shumë e lodhur dhe e dehur. Deri këtu e mbaj mend, më pas nuk kujtoj asgjë. E pranoj se vite më parë kisha ndjenja për të para se motra ime të dilte me të, por më pas e kuptova që ai nuk është për mua.

Ndihem keq tani. Shqetësohem për motrën time. Tani kam frikë të qëndroj vetëm me të, nuk dua që ajp skenë të përsëritet.