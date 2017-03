Arrestohet “skifteri”, tentoi të grabiste bankën në Tiranë

Një 21 vjeçar është arrestuar nga policia e Tiranës pasi dyshohet se është autori i tentativës për grabitjen e një banke të nivelit të dytë në rrugën “Hamdi Cenoimeri” në Tiranë. Policia bën me dije se është arrestuar shtetasi Nazmi Çaka, banues me qera në Tiranë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 00:17 të mëngjesit duke u gdhirë e diela, 5 mars 2017.

Autori i ngjarjes ka qëlluar me gurë derën kryesore të bankës dhe pasi është futur brenda, ka kontrolluar sirtarët e bankës, por nuk arriti të merrte asgjë.

Të gjitha veprimet e tij sipas policisë u bënë për vetëm 20 sekonda, ndërsa pas tentativës së vjedhjes u largua.

Materialet proceduriale në ngarkim të 21 vjeçarit do ti kalojnë Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprën penale “Vjedhja e bankave ose arkave të kursimit” e mbetur në tentative.