Durrës, kanos me thikë 32-vjeçarin dhe bën të “fortin” me policin

Një 38-vjeçar nga Durrësi me iniciale A.M., është konfliktuar për motive të dobëta me një 32-vjeçar.

Ai ka kanosur me thikë shtetasin me iniciale E.A.

Një polic që ka qenë aty pranë e ka parë episodin e regjistruar në lagjen nr.17 dhe i ka bërë thirrje 38-vjeçarit të mos largohet nga vendngjarja.

Por ky i fundit nuk i është bindur urdhrit të punonjësit të rendit.

I ndodhur në këto kushte, polici ka regjistruar denoncimin e 32-vjeçarit që u kanos me thikë dhe më pas materialet në ngarkim të shtetasit A.M. i kanë kaluar Prokurorisë së Durrësit.

Ndaj 38-vjeçarit ka nisur procedimi penal për veprat penale “Kanosje” dhe “Mos bindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit”.