Drekë me ambasadorët e BE, Basha: Qeveria teknike, një vetëvrasje për vendin e opozitën

Një ditë më parë, kreu i opozitës Basha ka qenë i pranishëm në një takim me ambasadorët e Britanisë, Francës, Greqisë, Danimarkës dhe Italisë. Burime të besueshme të cilat u referohet Javaneës.al thanë se gjatë takimit diskutimet janë fokusuar më së shumti tek protesta e opozitës dhe sidomos tek kërkesa e palëvizshme (deri tani) e Bashës për rrëzimin e qeverisë Rama dhe kalimin në një qeveri teknike drejt zgjedhjeve.

Të njëjtat burime thonë se reagimi i ambasadorëve ndaj kërkesës në fjalë të kreut opozitar ka qenë negativ dhe unanim.

Sipas informacioneve, diplomatët europianë i kanë sqaruar Lulzim Bashës se kërkesa për një qeveri teknike do të “dëmtonte vendin dhe vetë PD” dhe se “asnjë qeveri e BE nuk do të ishte e gatshme ta mbështeste”. Ndërkohë që mësohet se Basha do të vijojë me takime me ambasadorë të tjerë europianë, duket se vendet e kontinentit të vjetër vijojna të shohin ftohtë kërkesën e opozitës shqiptare për një përmbysje politike në tavolinë, në prag të zgjedhjeve.