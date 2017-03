Dosja ‘’Prenga’’, Gjykata e Lartë shpall moskompetencë

Gjykata e Lartë në lidhje mbi dosjen ‘’Prenga’’ ka shpallur moskompetencë, duke e transferuar çështjen në Gjykatën e Kurbinit. Mësohet se pas dorëzimit të mandatit, Prenga nuk mund të gjykohet më në Gjykatën e Lartë. Prenga është në një konflikt me familjen Cali në Lezhë, për lagunën e Patokut.

Pak kohë më parë pjestarë të familjes Cali nuk tërhiqen nga akuzat e tyre ndaj deputetit socialist Armando Prenga. Gjok Cali ka thënë para togave të zeza të Gjykatës së Lartë, se ne konfliktin e dy viteve me parë, deputeti kishte qëlluar me armë në drejtim të tij, por plumbi nuk e kishte kapur dhe më pas e kishte goditur me qyetën e pistoletes.