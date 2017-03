Zgjidhet dilema e seksit. Kjo lloj femre e tërbon mashkullin në shtrat

Seks, është fjala më bajate që përdoret kur bëhet fjalë për një marrëdhënie femër-mashkull. Por çfarë është në të vërtetë seksi, dhe për më tepër seksi pasionant.

Ajo që dimë është se çdo mashkull mund të kryejë marrëdhënies seksuale me një femër, por kënaqësia nga femra në femër është e ndryshme. Këtu se kemi fjalën për përfundimin, por atë se çfarë ndien gjatë aktit.

Shembull…………..

Nëse një mashkull arrin të kryejë marrëdhënie me të njëjtën femër që dikur masturbohej, atëherë minutazhi i prishjes nuk do të ishte më i madh se dy minuta………..Por nëse do të kryente marrdhënie me një femër të zakonshme, marrëdhënia do të zgjaste mbi 5 minuta.

Tjetër shembull……..

Nuk është njëlloj një marrëdhënie me një femër të ‘shëmtuar’ dhe një femër të bukur….Me femrat që janë nën nivel, meshkujt e zgjasin jashtëzakonisht shumë marrëdhënien, përveç kësaj bëjnë seks me sy mbyllur, duke ëndërruar një femër tjetër, por………… kur bëjnë seks me një femër seksi, atëherë loja përfundon shumë shpejt.