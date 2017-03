Dikur fabrikë çimentoje, sot një banesë mahnitëse, shikojeni ndryshimin befasues (Foto)

Një arkitekt spanjoll rreth vitit 1973 bleu një fabrikë çimentoje të periudhës së Luftës së Dytë Botërore afër Barcelonës.

Ricardo Bofill menjëherë sapo e pa, ai e cilësoi ndërtesën me një potencial të madh dhe nisi që të ndërhynte për ta kthyer atë në një kompleks banimi.

Pas disa vitesh ku u bënë ndryshime në fabrikë, nisi dekorimi i saj i brendshëm me mobilie moderne, duke u kthyer në një mjedis të veçantë.

Nga jashtë, banesa e re u vesh me bimësi, e që për së largu bie në sy për gjelbërimin e saj.