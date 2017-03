Dieta magjike që ju ndihmon të humbni 4 kg në 1 javë

Frutat dhe perimet janë padyshim ushqimet më të shëndetshme që ju japin të gjithë energjinë e duhur. Përveç kësaj, ju mbajnë të ngopur dhe gjithashtu ju ndihmojnë të eliminoni peshën e tepërt. Kungulli, brokoli, specat e kuq, patëllxhanët dhe lakra përmbajnë shumë vlera ushqyese, dhe nëse kombinohen siç duhet me ushqime të tjera, do t’ju ndihmojnë të humbni 4 kilogram në 7 ditë.

Dita e parë

Mëngjesi: një copë buke misri, djathë me pak yndyrë, 1 spec i freskët.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës : një dardhë.

Dreka: supë, kungull, dy copa buke me hudhër.

Pasditja: 1 mollë.

Darka: mish pule, 150 gr brokoli dhe lulelakër me dy lugë gjelle vaj ulliri, një pjatë sallatë.

Dita e dytë

Mëngjesi: një copë buke misri, djathë me pak yndyrë, 1 spec I freskët.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës : një dardhë.

Dreka: 250 gr spageti me patëllxhanë dhe domate.

Pasditja: 150 gr rrush

Darka: dy misra të pejkur ose të zier dhe një filxhan qumësht me yndyrë të ulët.

Dita 3

Mëngjesi: 40 gr muesli, një filxhan kos, një banane, një lugë çaji mjaltë.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës : një shegë.

Dreka: 250 gr kërpudha të gatuara, 150 gr pure patate, sallatë lakre.

Pasditja: gështenja të pjekura.

Darka: supë me bizele dhe lakër, bukë me fara.

Dita e katërt

Mëngjesi: një sanduiç me perime, një gotë qumështi, spec I freskët.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës: 150 gr kos frutash.

Dreka: dy hamburger me lakër jeshile, presh dhe salcë soje, oriz me bizele.

Pasditja: një mollë.

Darka: Troftë e pjekur në furrë, sallatë patate.

Dita e pestë

Mëngjesi: 100 gr bukë misri dhe 1 filxhan kos

Vakti midis mëngjesit dhe drekës: 30 gr arra.

Dreka: sanduiç me ton dhe marule.

Pasditja: një mollë

Darka: omëletë me speca, 2 vezë, 250 gr speca, një fetë fetë bukë me fara, sallatë me karota.

Dita e gjashtë

Mëngjesi: një feta bukë me fara, reçel frutash, një gotë me lëng.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës: dardhë.

Dreka: 100 gr zier viçi, një sallatë.

Pasditja: 2 mandarina.

Darka: kërpudha, kungull i njomë, patëllxhan, speca dhe domate të pjekura në skarë të ulët një fetë bukë me fara.

Dita e shtatë

Mëngjesi: një fetë bukë me fara, një patëllxhan dhe presh, një gotë lëng frutash.

Vakti midis mëngjesit dhe drekës: 150 gr rrush.

Dreka: supë pule, 150 gr gjoks pule të përgatitur në skarë, 100 gr patate të ziera, 200 gr zier lakra.

Pasditja: një mollë.

Darka: 30 gr djathë me salcë kosi, qepë dhe piper i kuq për shije, një fetë bukë gruri./Shije/