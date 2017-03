Deputetja e PD-së akuzon rëndë kryeministrin: Rama po provokon të persekutuarit me…

Pas qëndrimit të kreut të PD-së Lulzim Bashës në lidhje me emërimin e Fatmir Xhafës në postin e ministrit të Brendshëm, kanë reaguar njëzëri deputetët e PD-së.

Këtë herë reagon deputetja Mimoza Hajdarmataj. Ajo e shikon këtë emërim pikërisht si një provokim të kryeministrit Rama ndaj shtresës së persekutuarve, të cilët prej ditësh kanë dhënë dëshmi tronditëse për tortura dhe dhunime kur Xhafaj ka qenë në hetuesi.

Reagimi

Thirrja e Bashës sot është një përgjigje e merituar për provokimin e rëndë e të paskrupullt që Rama po i bën shqiptarëve veçanërisht shtresës më fisnike që janë të përsekutuarit dhe të burgosurit politik. Është vetë Rama që po provokon dhe po kërcënon shqiptarët me standardet e frikshme, me antivlerat dhe më veprimet më antikombëtare që ka ndërmarrë ndaj shqiptarëve në këto katër vite.

Në cilin vend të ishkomunist të Europës Lindore ka ndodhur që një hetues, i lidhur direkt me diktaturën të bëhet deputet , kryetar komisioni i ligjeve apo edhe më lart, ministër i brendshëm? Ne nuk mund të ngrejme një shtet të së drejtës me një ministër të brendshëm që ka dhunuar njerëzit për të drejta e për lirinë e fjalës.

Çfarë shembulli i japim ne të rinjve, çfarë shprese mund ti përcjellim atyre për një shoqëri më të mirë e më të drejtë? Nga njëra anë kemi deputetë, drejtues bashkish dhe zyrtar institucionesh të lidhur me drogën dhe krimin ndërsa nga ana tjetër, njerëz që kanë dënuar e kanë dhunuar fizikisht shqiptarët në kohën e diktaturës.

Kjo ka qënë rilindja në këto 4 vjet.

Prandaj kauza jonë për Zgjedhje Te Lira më e rëndësishme se kurrë më parë.

Protesta vazhdon deri në largimin e Edi Ramës dhe krijimin e një qeveri teknike që do pregatisë zgjedhjet e lira dhe të ndershme.