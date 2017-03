Deputeti i PS-së e quan Berishën “mitra që polli 97”: Po bën thirrje për destabilizim

Deputeti i Partisë Socialiste, Arben Cuko thotë se njeriu i cili “polli vitin 1997” po bën thirrje përsëri për kaos në Shqipëri, duke iu referuar Sali Berishës.

Statusi i plotë:

Njezet vjet me pare, me 20 mars 1997, ra ne krye te detyres Kapiten i Pare NUREDIN GORCE, Deshmor i Atdheut.Ai dha jeten ne mbrojtje te Shtetit Shqiptar ne lufte me turmat e armatosura te drejtuara dhe udhehequra nga kryebanditi Berisha, i cili duke pare qe i humbi pushteti i tij personal, u perpoq me cdo kusht ta fuste vendin ne vellavrasje. Sot, 20 vjet me vone, ne garnizonin e Zall Herrit,u mblodhem ne , ish shoket e armeve te Nuredinit, familjaret, nena, bashkeshortja,djali Erdini, Zv Shefi i Shtabit gjeneral Prenga, komandanti i FT gjeneral Cahani, ushtare dhe oficera komando, ne nje ceremoni te thjeshte perkujtimore. Per ironi te fatit, dhe jo vetem, i njejti njeri ,si atehere, po ben thirrje perseri per destabilitet dhe kaos ne Shqiperi. Mitra qe polli 97’n eshte akoma gjalle dhe megjithese gjysem e ngordhur perpiqet te riktheje edhe njehere ato dite te zeza per shqiptaret. I paharruar qofte kujtimi i Nuredinit dhe i gjithe pjesetareve te FA dhe Policise qe dhane jeten ne mbrojtje te shtetit dhe popullit te tyre dhe qe nuk lejuan vellavrasjen midis shqiptareve.