Dënohet për vrasje dhe armëmbajtje pa leje, ekstradohet nga Franca 39 vjeçari nga Kurbini (Foto)

Specialistët e Interpol Tirana kanë kryer ekstradimin nga Franca drejt vendit tonë të shtetasit Aleksander GJINI , 39 vjeç, banues në Fushë-Kuqe – Kurbin.

Mësohet se Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendim Nr.679-146 datë 30.06.2016, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin Nr. 1612 datë 07.12.2016 , e kanë dënuar 39-vjecarin me 23 vite burg për veprat penale “Vrasja në rrethana cilësuese, e kryer në bashkëpunim” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe municionit” parashikuar nga nenet 79/dh – 25 dhe 278/2 të Kodit Penal.

Kujtojmë se me datë 06.05.2013, në Alk – Kurbin, shtetasi në fjalë në bashkëpunim vëllezërit e tij kanë vrarë me armë zjarri shtetasit D. V. dhe L. V, pas një konflikti për motive pronësie.