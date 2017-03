Debati/ Çili: Do futem në çadrën e PD. Shkullaku: S’të pranojnë se je…

Protesta e PD dhe “beteja” që po bëhet nga çadra e lirisë shkaktoi debat mbrëmë mes botuesit te mediave Mapo, Henri Çili dhe analistit Armand Shkullaku në “Opinion”. Gjithçka nisi kur Çili tha se mund të shkonte në çadrën e PD.

Debati:

Çili -Shkullakut: Nese Rama e ka larguar Tahirin per te mbajtur Meten ne koalicion dhe jo per te zgjidhur problemin kryesor qe ka, dhenien e garancive per opoziten qe te futet ne zgjedhje, atehere dhe une jam gati te shkoj ne çadër.

Shkullaku: Ty nuk të pranojnë.

Çili: Atje kanë pranuar punistë të vjetër jo mua që jam liberal.

Shkullaku: Atje pranojnë kundërshtarët, jo dezertorët…