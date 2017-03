‘Debat’ me Blushin, Rama i tregon pse nuk e bëri ministër: Tahirit i ngule thikën më keq se Saliu

Ditën e sotme në kuvend, Rama ‘debatoi’ me Blushin. Ai akuzoi themeluesin e partisë Libra se ka abuzuar me mandatin e deputetit socialist të elbasanit për të përgojuar dhe baltosur qeverisjen.

Rama tregoi dhe pse ai nuk e bëri ministër “reformatorin e pazbuluar të Shqipërisë”.

”Beni vdes për pak ministër. Aq shumë vdes për pak ministër sa është gati të shfaqet i rilindur nën lëkurën për tu dukur si politikan i ri në politikën e vjetër ku nuk mungon si politikan i vjetër kulisash që nga koha e qeverisjes së Fatos Nanos. Të vjen vdekje me tepri që të tjetër të bëhen ministra dhe ti jo. Saimir Tahiri, Ilir Beqaj, Blendi Klosi u bë ministër, ti jo

Si mund të ishte ministër, si udhëheqës politik more rezultatin më të dobët në PS në 12 qarqe e jo Blendi Klosi që mori rezultatin më të mirë

Saimir Tahirit, shokut tënd të ngushtë i ankoheshe jashtë kamere pse s’u bëre ministër ndërsa ia ngule thikën më keq se Saliu”- tha Rama.