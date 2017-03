Çmenduri pa fund, shpenzon qimet e kokës për tu bërë njeri pa seks

Ai është një make up artist, i cili ka shpenzuar deri më tani rreth 50 mijë dollarë në operacione plastike, vetëm e vetëm për tu bërë si alien. Por kaq nuk është e gjitha pasi Vinny Ohh ka në plan që të vijojë këtë rrugë që ka ndërmarrë dhe të bëjë edhe operacione të tjera.



Vinny ka kryer 110 ndërhyrje në trupin e tij. Ai do që të shndërrohet në një qenie jashtëtokësore pa gjini. 22-vjeçari beson se nuk është as mashkull, as femër dhe pamja e tij prej alieni është një mënyrë se si ai ndihet.

Djali nisi procedurat e shumta për tu bërë një njeri pa gjini, në moshën 17-vjeçare. Çdo gjë filloi me një mbushje të buzëve dhe më pas dy operacione për rregullimin e hundës, operacione të shumta në faqe dhe mollëza, për vetullat etj.

Modeli me kohë të pjesshme mban pjesën më të madhe të kohës lente të zeza, thonj të lyer dhe flokë me ngjyra të ndritshme.

“Unë dua që të jem një alien pa gjini, dua që pamja ime e jashtme të reflektojë mënyrën se si ndihem brenda,” – ka thënë Vinny.

Ndër planet e tij të ardhshme, bën pjesë edhe heqja e organeve gjenitale, e gjoksit dhe e kërthizës. Për të kryer këto operacione, atij do ti duhet të shpenzojë edhe 160 mijë dollarë.