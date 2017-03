Më ‘’çmend’’ bashkëshortja e shokut të ngushtë, i kërkoj të ndahet nga ai, por… ajo më do vetëm për seks

Një rrëfim shokues vjen nga një djalë i cili e tradhëton pas krahëve shokun e tij më të mirë. Ja cfarë shkruan ai:

E dashur Diedre

Bëj seks me gruan e shokut më të mirë. Dua që ajo të jetë me mua, por ajo nuk dëshiron t’a lerë burrin e saj. Njihem me shokun tim që në vitet e para të sgkollës, por cdo gjë ndryshoi kur ia më njohu me të dashurën e tij 10 vite më parë.

Gruaja më braktisi, ku është e keqja të argëtohem pak? Ajo ishte vajza më e bukur që kisha parë ndonjëherë. Ishim në moshën 19 vjevare atëherë. Për disa muaj ata patën disa shkëputje me njëri- tjetrin, kështu që unë e ftova për darkë për t’i hequr trishtimin. Shkuam në kinema, dhe pimë dicka. E dërgova në shtëpi dhe ndalova pak për një bisedë të shkurtër. Nisëm të putheshim, më pas bëmë seks. Për mua ishte një mrekulli, asaj i pëlqeu gjithashtu.

U trondita kur disa ditë më pas ajo u rikthye me shokun tim. Më pas unë u martova, duke u përpjekur ta heq nga mendja, gjë që ishte torturuese. E takova gruan time një vit pas kësaj ngjarje dhe për 1 vit e disa muaj u martuam. Tani jemi 31 dhe jetojmë pranë njëri tjetrit. Unë bashkë me shokun tim shkojmë mirë,ndonjëherë shohim futboll. Bashkëshortet e tona u bënë shoqe të ngushta dhe kështu cdo gjë po shkonte mirë. Ata të dy kanë dy fëmijë, 9 dhe 7 vjec, unë gjithashtu 2 fëmijë 6 dhe 5 vjec, por gruaja më la për dikë tjetër një vit më parë dhe i mori të dy fëmijët.

I takoj ata kur kam mundësi, dhe ata më thonë gjithmonë se ishte më mirë kur ishin të gjithë bashkë. Ishte një kohë e vështirë, dhe gruaja e shokut tim më qëndroi shumë afër. Shoku im punon shumë larg shtëpisë dhe në këtë kohë ajo përfitonte të vinte nga shtëpia ime, teksa fëmijët ishin në shkollë.

Ajo më parë më kishte bindur se nuk do të shiheshin sy në sy, por një ditë nisi të qante. Nuk durova më. E përqafova dhe kështu nisëm të putheshim. Përfunduam duke bërë seks, dhe mendja me iku. Ka ndodhur disa herë. I kërkova të ndahej me të që të qëndronte me mua, por ajo ka frikën e fëmijëve.