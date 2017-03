Cikalleshi: Kjo është humbja që prishi balancat në Kombëtare

Sokol Cikalleshi luajti si titullar ndaj Italisë, ku zhvilloi një lojë mjaft pozitive.

Ai mori vlerësime nga mediat italiane. Ndërkohë, ndaj Bosnje Hercegovinës, në miqësore, kavajasi kuqezi u aktivizua si zëvendësues.

Ashtu si shokët e skuadrës, “Cika” është i dëshpëruar nga mungesa e rezultatit, por beson se loja ka qenë e mirë në dy ballafaqimet e muajit mars, humbjen 2-0 ndaj Italisë dhe asaj 2-1 me boshnjakët:

“Unë do të isha i kënaqur nëse do të fitonim, pak rëndësi ka kush shënon. Nga sulmuesit pritet goli. Në momentin që ekipi zhvillon lojë të mirë, sulmuesi e ka më të lehtë të shënojë. Për katër humbjet e fundit, ajo me Izraelin na prishi balancat.

Me Italinë dhe Spanjën pritej, s’do shumë koment. Në miqësoren me Bosnje Hercegovinën zhvilluam një ndeshje të mirë, por u ndëshkuam nga episodet. Me kalimin e ditëve them se do të dimë të bëjmë kthesën.”