Çfarë po ndodh në Vlorë?! Mbi 20 djem të mbytur në pak muaj…!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka ngritur alarmin në lidhje me të rinjtë e mbytur në qytetin e Vlorës. Në faqen e tij të Facebook, ai shkruan se vetëm gjatë këtyrë muajve në qytetin bregdetar janë mbytur mbi 20 djem.

Pas një mesazhi të mbërritur në inbox-in e tij, qytetari dixhital shkruan se dy prej tyre në dy ditët e fundit u mbytën me skaf droge.

Statusi i Berishes ne FB:

Mbi 20 djem te mbytur gjate ketyre muajve ne Vlore!

Qytetari dixhital denoncon:

-kohet e fundit mbi 20 djeme duket se jane mbytur ne Vlore, dy ne ditet e fundit nga i njejti fshat u mbyten me skaf droge. Kjo eshte dhurata qe Edvin Kristaq Rama i beri Vlores duke shendrruar Shqiperine ne Kanabistan! sb

“Pershendetje, doja tju thoja per mbytjet ne dete kohet e fundit qe jane bere rutin e perditshme ketu ne vlore dhe per fate te keq sflet asnje perse ndodhin pasojat kush jane , dy ne ditet e fundit me skafe droge dhe nga i njejti fshat nga Gjormit, dhe flitet se jane mbi 20 djem qe te humbur pa andres, vlora mba syte nga deti pret djemte, fatkeqesi fatekeqesi, e jo nga turizmi,, ju lutem bejeni publike!”