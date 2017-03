Zv/Kryetari i grupit CDU-CSU, letër Bashës: Fund bojkotit, futuni në zgjedhje

Politika radikale e bojkotit e Partisë Demokratike ka marrë një tjetër shuplakë. Këtë radhë janë aleatët e djathtë europainë gjermanë të CDU-së, të cilët i bëjnë me dije kreut demokrat mospajtimin e linjës politike që po ndjek. Në një letër që mban datën 23 Mars, zëvendëskryetari i grupit të CDU-CSU, Franz Josef Jung, njëherësh edhe shef i politikës së jashtme në CDU, thekson shqetësimin mbi zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri. Zyrtari i lartë gjerman shkruan se CDU u angazhua në ndryshimet kushtetuese të reformës në drejtësi, që u votua me konsensus të plotë në Parlamentin shqiptar. Por ai ngre shqetësimin se kjo reformë nuk po vihet në zbatim, si pasojë e bojkotit parlamentar të PD-së.

“Edhe ne jemi gjithashtu shumë, shumë të shqetësuar që në zgjedhjet e 18 qershorit mund të ketë falsifikim të madh të zgjedhjeve, si rezultat i blerjes së votave dhe mjeteve të tjera. Por ne mendojmë se është rruga e gabuar, që ky problem mundohet të zgjidhet përmes bojkotit parlamentar dhe deklarimin e mosregjistrimit për zgjedhjet e 18 qershorit, nëse qeveria e zgjedhur shqiptare nuk jep menjëherë dorëheqjen dhe të zëvendësohet me një “qeveri teknike” nga të gjitha grupet parlamentare. Vonesa e reformës në drejtësi dhe bojkoti i zgjedhjeve nga opozita, do ta kthenin Shqipërinë shumë mbrapa në rrugën e saj drejtë BE-së. Dhe do të dëmtonte shumë marrëdhëniet mes PD-së dhe CDU/CSU-së. Kjo nuk është në interesin tonë!”

Duke shprehur mospajtimin me politikat që po ndjek opozita, zëvendëskryetari i grupit të CDU-CSU, i bën apel kreut të PD-së të ndërpresë menjëherë bojkotin parlamentar.

“Duke qenë se ka mënyra të tjera për të ulur rrezikun e zgjedhjeve jo të drejta, do të doja t’ju drejtoja lutjen tonë urgjente, për t’i dhënë fund menjëherë bojkotit parlamentar, për të marrë pjesë në mënyrë aktive në zbatimin e reformës në drejtësi dhe për t’u regjistruar në zgjedhjet kombëtare, pa vendosur parakushtet e përmendura më sipër. Për këtë ne jemi të gatshëm t’ju ndihmojmë me të gjitha forcat tona për të ndërtuar ura dhe për të bërë gjithçka për të siguruar zgjedhje të drejta. Gjithashtu, për këtë duhet synuar progresi në procesin e dekriminalizimit dhe në luftën kundër kultivimit të kanabisit. Dhe sigurisht ka edhe shumë mënyra të tjera! E rëndësishme është të gjendet një rrugë e pranueshme nga të gjithë për të dalë nga kjo situatë e ngatërruar.”

Zëvendëskryetari i grupit të CDU-CSU, Franz Josef Jung, në fund të letrës i kujton kreut të PD-së se ky apel bëhet me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit mes grupeve parlamentare dhe dy partive.