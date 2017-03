Lë punën për t’i dhënë gji fëmijës, fotot e modeles së famshme po bëjnë xhiron e botës

Modelja Candice Swanepoel është një ndër imazhet më të famshme në botë por me sa duket, veçse një profesioniste, ajo di të jetë edhe një nënë shembullore.

Bukuroshja, e cila prej pak kohësh është bërë nënë e një djali të vogël, ka qenë duke realizuar një set të ri fotografik për ‘Vogue’ Brazil, kur është fotografuar në momente të përkujdesjes ndaj vogëlushit të saj.

Modelja e famshme është fotografuar gjatë një pauze, veshur me një fustan të zi me mëngë të bardhë, teksa ushqen me gji të voglin e saj.

28 vjeçarja, pavarësisht se nuk ka shumë kohë që është bërë nënë, ka treguar format e saj të admirueshme.