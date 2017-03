Buffon bën shqiponjën me duar (Foto)

Nuk ka munguar as Buffon në legjendat që kanë bërë shqiponjën me duar.

Legjenda e futbollit italian dhe gardiani historik i mbrojtjes së portës azurre, ka vlerësuar maksimalisht ekipin shqiptar dhe se ishin episodet e shënuara të lojës ato që caktuan fatin e lojës.

Dhe si për ta vërtetuar këtë Gigi Buffon ka bërë një fotografi me kometatorin Dritan Shakohoxha, ku të dy sëbashku bëjnë simbolin e shqiponjës.

E kush s’do ta donte një foto të tillë me këtë njeri të madh të botës së futbollit…