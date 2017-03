Shkarkimi i 4 ministrave, flet Majlinda Bregu: Mesazhi ishte për Ilir Metën

Deputetja demokrate, Majlinda Bregu ishte e ftuar në emisionin “Kjo Javë” në ‘News24’, ku ka folur për protestën e opozitës në çadrën e ngritur para godinës së kryeministrisë prej 1 muaji si dhe per zhvillimet dhe situatën politike në vend.

Bregu tha se ajo nuk ishte prezente në protestën e 18 shkurtit, pasi ishte me pune jashtë vendit, ndërsa e konsideroi si një ndër protestat me të mëdha të organizuar nga PD.

Sa i përket zgjedhjeve, Bregu tha nuk po zbatohen rekomandimet e OSBE-ODHIR, ndërsa PD do mbrojë votën e lirë. Në lidhje me shkarkimet e 4 ministrave nga Rama, deputetja e PD tha se veprimi ishte një tentativë e PS për t’i treguar Ilir Metës se sa fort qeveris, ndërsa kjo e fundit t’i kthejë reston.