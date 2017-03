BMW tani modelin e ri të i8 hibrid, do të ofrojë edhe pa tavan, coupe.

Motorin do ta ketë 1.5 litërsh me tre cilindra, së bashku me një tjetër elektrik, të cilët së bashku prodhojnë 357 kuajfuqi.

Prodhimi zyrtar i i8 Roadster do të fillojë në vitin 2018, ndërsa BMW është duke hulumtuar edhe për versione të tjera të këtij modeli, si dhe një version me hidrogjen.