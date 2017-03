Koalicion me Bashën apo me Ramën? Blushi: Jap dorëheqjen nga LIBRA nëse…

Kreu i partisë LIBRA ka shpjeguar mbrëmjen e sotme qëndrimin e forcës politike që ai drejton, sa i takon koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e 18 qershorit.

Nga studio e emisionit “Studio e Hapur”, kreu i LIBRA ka përjashtuar mundësinë e ndonjë koalicioni me Bashën, dhe po kështu edhe me Ramën.

A keni vendosur me cilën parti do hyni në koalicion?

Nëse anëtarësia e LIBRA merr vendim që LIBRA të hyjë në koalicion me Berishën, unë nuk jam më kryetar i partisë.

Po me Ramën?

Besoj se po. As me Ramën.

Po me Bashën?

Nuk më lidh asgjë me Bashën e Berishën. Unë nuk mund të drejtoj një organizatë që vendos gjëra për të cilat nuk jam dakord. Ju e ndani dot Bashën me Berishën?