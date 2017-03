Biondet? Jo! Cilat janë femrat që pëlqejnë më shumë seksin…

“SKYN Condoms” ka publikuar së fundmi një sondazh rreth seksit duke intervistuar 5.117 persona, femra e meshkuj seksualisht aktivë, të moshës 18-34 vjeç.

Sipas studimit, rezultoi se seksin e rastësishëm e preferojnë personat me ngjyrë të zezë të flokëve.

Por, edhe bjondet dhe ato me flokë ngjyrë kafe nuk mbeten pas. Sipas studimit, 20% e personave me flokë të kuq pëlqejnë lojërat e tipit “Mister Gray”, kundrejt 14% të atyre biondë, 12% të atyre me ngjyrë kafe dhe 8% të atyre me flokë të zinj.

Fantazia në marrëdhëniet seksuale shprehet edhe duke ndryshuar vendet. Në këtë aspekt, janë biondët më të mirët, prej të cilëve 80% ka bërë seks në dush ose në vaskë, 51% në ambient të hapur, 43% në sauna, 37% në një festë dhe 27% ka shfrytëzuar romanticitetin e plazhit.

Gjithashtu, nga studimi zbulohet se si personat me flokë të zinj marrin iniciativën më shumë sesa ata me flokë kafe.

Rreth 65% të njerëzve me ngjyrë të zezë të flokëve u pëlqen seksi i rastësishëm, aventurat e një nate të vetme, kundrejt 59% të flokëve kaf. Këtu as biondët nuk mbeten prapa, me 61% kundrejt 57% të flokëkuqeve.