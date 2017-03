Berisha vijon me kërcënimet ndaj Ramës: Mos prit 18 prillin, do jetë fundi yt i tmerrshëm

Ish- kryeministri Berisha i pranishëm në protestën e opozitës, ka paralajmëruar sërish Ramën.

“I them Edi maskës, se më 18 shkurt pra 35 ditë më parë në rrugët e Tiranës vërshuan me mijëra, nëse nuk dominohej do të kapte ty edhe në strofullën e maleve të Sharrit ku ishe futur, edhe atje do të gjente, por forcat demokratike janë forca demokratike”- tha Berisha.

Sipas tij, pas 35 ditësh shpresa është ngjallur më shumë se kurrë në mbarë vendin.

“Ty të shohin si një kufomë politike dhe të ardhmen e shohin te opozita te Lulzim Basha, po krahas shpresës dhe besimit, neveria dhe padurimi për të të qëruar nga pushteti po bëhen të mëdha, mos provo të presësh një tjetër 18 prill apo 18 maj se do jetë fundi yt i tmerrshëm”- tha ai.