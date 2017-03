Berisha shokon: Rama, do të kalbesh në burg, ose do të hedhim në Lanë

Sali Berisha vijon me akuzat ndaj Ramës. Ai paralajmëroi kreun e ekzekutivit se ka dy rrugë për të, “ose burgu, ose do të hidhet në lumin e Lanës.”

Berisha: Jemi në ditën e 41 të fitores tonë, në ditën e 41 të marshit tonë të pandaluar në fitoren tonë. Në ditën e 41, të një vendosmërie absolute për të mbrojtur atë që është vlera më e shenjtë, votën e lirë.

Kjo betejë është një betejë vendimtare në të cilën ne nuk humbasim dhe nuk mund ta humbim kurrë. Sot jemi këtu për momentin disa qindra, por Rama ta ketë të qarte se në cdo moment që të vendosin këta qytetarë ky bulevard do të ketë qindra mijëra. Merri këto ditë si ditë mëshire që ti nuk e meriton. Them si ditë mëshire se duhet ta kesh të qartë, fundi yt është ose burgu ose fataliteti, rrugë tjetër nuk ke. Poshtërimi që ti i ke bërë Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhunimi qëi i bërë 2015, kriminelët që solle në pushtet janë akta-akuza e këtij populli ndaj teje. Ti meriton të kalbesh gjithë jetën në burgje.

Të jesh i bindir se me lecka do përfundosh në ujëra e Lanës aty ku e ke vendin.

Kjo gjendje në të cilën ky kryebandit ka zhytur Shqipërinë, kjo vello e zezë kanabisi, kjo nuk shqitet as me thirrje as me sllogane, kjo përmbyset me të gjitha format e mosbindjes civile, për ta shporrur eskobarin me lecka nga pushtetit.

Edi Rama i ka bërë gjëmen vendit. Sot vendi në mbarë botën thirret Kolumbia e Europës, por Kolumbia kishte një qeveri që ditë e natën luftonte drogën.