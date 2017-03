Berisha: Revolucioni drejt finalizimit, Rama të dorëhiqet, u filmua në hotelin e Balilit

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi në çadrën e protestueses së opozitës se revolucioni demokratik, është drejt fazës finale.

Berisha i kërkoi kryeministrit Edi Rama që të jepte dorëheqjen dhe t’i hapte rrugë qeverisë teknike.

Berisha tha se protesta e opozitës nuk është për pushtetin por për votën e lirë. Ai vuri ne dukje se ministri i Brendshëm Saimir Tahiri i ka deklaruar Ramës se ishte ai i filmuar në hotelin e Klement Balilit.

Deklarata e Berishes:

Pas Saje qorrit do shkoni me radhë. Ky është revolucioni demokratik i shkurtit 2017. Ky revolucion po ecën drejt fazës finale, triumfit përfundimtar. Përshëndes me shumë respekt të gjithë ata qytetarë, intelektualë, të cilët nuk ndajnë me ne të njëjtat bindje, por ndajnë me ne vlerën dhe besimin se vota e lirë është themeli i shoqërisë së lirë dhe kanë ardhur në këtë çadër.

Le t’i bëjmë thirrje Edvin Kristaq Ramës; thirri mendjes në të ka mbetur qoftë edhe një nanogram arsye, jep dorëheqjen, hape rrugën. Kjo është betejë për votën, nuk është betejë për pushtetin. Pushtetin do ta vendosin shqiptarët me votën e lirë, por ne jemi të vendosur për çdo sakrificë për votën e lirë. I bindur të jesh se forcë në botë pa realizuar qëllimin tonë nuk do të mund të na pengojë. Mblidhi në Kryeministri të gjithë vrasësit, të gjithë trafikantët, të gjithë pengmarrësit e Shqipërisë. Je i pashpresë.

Më mirë dorëzohu, prano qeveri teknike, hapi rrugë vendit dhe të ecim përpara. Lëri përpjekjet. Ti je peng i krimit. A e dëgjuat akuzat që i bëri Saimir Tahirit të nesërmen? Tek Balili tha Tahiri, nuk jam i filmuar unë, por je ti Edi Rama dhe absolutisht është e vërtetë.

Largohu se do të krehin me lecka. Kundër qeverisë dhe Edi Mavrisë. Shkërrmoqja e mazhorancës së qelbësirave, e bazuar mbi drogën është fat i pashmangshëm në ditët dhe javët që vijnë.