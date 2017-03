“Ja ku janë fshehur 1300 kontejnerët me mbetje nga Italia”

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi mbrëmjen e sotme në rrjetin social “Facebook”, një denoncim nga “pedagogu dixhital”. Berisha thotë se mund të jetë zbuluar vendi ku janë groposur apo fshehur 1300 kontejnerët me mbetje të rrezikshme të ardhur nga Italia.

Sipas ish-kryeministrit Berisha, “Pedagogu dixhital denoncon:

– Tronditjen e madhe të banorëve të fshatrave rreth malit Shpirag pasi ata kanë të dhëna se:

– në tunelet, bunkerët dhe galeritë e asaj zone dhe zonave përrreth janë groposur helmet kimike dhe lëndët radioaktive të ardhura nga Italia

– banorët e zonës kanë parë në fundin e gushtit fillimin e shtatorit 2016 autokollona kamionesh të shoqëruara nga ushtria!

I bëj thirrje prokurorisë së shtetit të hetojë me përgjegjësinë më të madhe keto informacione tronditesë. sb”.

Ndërkaq, Berisha ka publikuar edhe mesazhin të cilin thotë se ia ka dërguar pedagogu dixhital.

“Pershendetje Zoti Berisha. Une jam pedagog universiteti desha te ju informoje se banoret e fshatrave prane malit Shpirag jane shume te tronditur mbasi ata kane dyshime shume te forta qe nje pjese e konteniereve me helme kimike dhe radioaktive nga fundi i gushtit dhe fillimi i shtatorit mund te jen futur ne tunelet e komunizmit.

Po ne kete perudhe ka banore qe thone se kane konstatuar levizje shume te dyshimta komionash te huaj dhe autokollonash te shoqeruara nga ushtria.

Ju lutem shume ngrijeni zerin dhe kerkoni te kontrollohet çdo tunel galeri dhe bunker mbasi depozitimi i lendve radioaktive apo helmeve kimike mund te kete pasoja katastrofale per qytetin e Beratit dhe vete Shqiperine nese dyshimet per fshehjen/groposjen e mbetjeve kimike rezultojne te verteta.

Me respekt, ee”.