Berisha: Ja ministri që fshihet pas kamionit që u kap në Itali me 8 ton drogë

Ish-kryeministri Sali Berisha pretendon se ministri i Brendshem Fatmir Xhafaj ka lidhje me kamionin me 8 ton droge qe u sekuestrua pak dite me pare ne Itali.

Ne nje postim ne faqen e tij ne FB, Berisha shkruan:

Familja e xhelatit te diktatures hoxhiste, Xhafaj e implikuar ne megatrafikun e droges!

Qytetari dixhital denoncon:

-Doganieri i Qafe Thanes qe lejoi kalimin e kamionit me -8000 kg kanabis eshte fiks nipi i familjes Xhafa

-I vellai i tij eshte doganier qe,

-kontrollon trafikun ne Kapshtice. sb

“Doktor Sali, droga qe u sekuestrua ne Itali ka gisht Fatmir Xhafa se njeri nga doganieret e arrestuar ne doganen e qafthanes nga prokuroria e krimeve te renda eshte nipi te shoqes se Fatmir Xhafes quhet Ervin Kodra kurse nipi tjeter eshte ne doganen e kapshtices dhe quhet Luli Kodra edhe ky shuper trafikant dhe njekohesisht jane niperinjte e deputetit te partise socialiste te Pogradecit Ilir Xhangollit te lutem Doktor Sali publikoje. Doktor Sali respekte te uroj ty dhe i gjithe shqiptareve “