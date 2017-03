Reagon Berisha: Ja kush e dhunoi gazetarin Elvi Fundo

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ne lidhje me dhunimin e gazetarit Elvi Fundo. Ja cfare shkruan ai ne faqen e tij zyrtare:

Rama shperthen me dhune fizike ndaj portaleve qe nuk i kontrollon! Goditet gazetari Elvi Fundo!

Te dashur miq, ne nje akt banditesk sulmohet dhe goditet sot nga bandite te qeverise gazetari dhe drejtuesi i portali Citynews.al kritik ndaj Rames dhe Peleshit, Elvi Fundo.

Ky akt kriminal vjen pas nje seri sulmesh te egra verbale te Edi Rames ne veçanti ndaj portaleve qe ai nuk i kotrollon. Urrejtja e tij e papermbajtur ndaj tyre shpertheu me dhunen fizike ne mes te rruges ndaj gazetarit Fundo por edhe ne fjalen qe ai mbajti sot me rastin e 8 marsit para grave te mazhornces se qelbesirave, ku sulmoi eger ata qe deformojne, fallsifikojne te verteten duke nenkuptuar me kete portalet.

Duke i uruar sherim te shpejte gazetarit Fundo dhe denuar me ashpersine me te madhe kete dhune kriminale te Edi Rames, i bej thirrje prokurorise se shtetit te hetoje me perparesi lidhjen e banditeve me qeveritaret dhe personalisht Edi Ramen, per te vendosur para ligjit autoret e ketij aktij te shemtuar!