Basha: Do krijojmë Xhandarmërinë Kombëtare, ti japë fund krimit politik

Në ditën e 12-të të protestës kryetari i PD Lulzim Basha tha se eshte optimist se fitorja e kauzës për të cilën ata kanë nisur protestën prej 18 shkurtit po triumfon.

“Është e pashmangshme. Fitorja po vjen, kauza po triumfon. Më shumë shqiptarë po bashkohen këtu në sheshin e lirisë. Kjo është betejë për jetë a vdekje. Ose Shqipëria do të përfundojë në një vend të errët, ose me qëndresën e bashkimit popullor do ta shporrim dhe me një qeveri teknike do i japim vendit zgjedhje të lira e të ndershme ku qytetarët të vendosin për fatin e tyre dhe një qeveri që kthen rendin dhe lufton drogën”, theksoi Basha.

Ai përmendi dhe krijimin e një xhandarmërie shqiptare për të rikthyer siç tha ai kontrollin e vërtetë të territorit

“Pjesë e këtij plani kombëtar është dhe krijimi i xhandarmërisë kombëtare shqiptare si një bashkëpunim mes forcave të armatosura të Republikës së re dhe forcave të policisë për të mundësuar që mijëra bij e bija shqiptare me përgatitjen e duhur dhe investimet e taksapaguesve të marrin pjesë krah për krah policisë së shtetit për të siguruar rendin dhe luftën kundër drogës në çdo pëllëmbë të territorit. Ne do të rikthejmë kontrollin e vërtetë të territorit, e të kufijve. Shqipëria do të jetë sërish një vend i sigurtë”, theksoi Basha.

Një ditë më para Basha tha se krimi i bërë njësh me pushtetin po rrezikon sigurinë kombëtare.